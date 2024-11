Stand: 01.11.2024 16:30 Uhr Schwerin: Zwei Einbrüche in Imbisse

In Schwerin hat es in der Nacht zu Freitag zwei Einbrüche in Imbisse gegeben. Laut Polizei drangen der oder die Einbrecher in die Lokale ein, indem sie gekippte Fenster nutzten um sich Zugang zu verschaffen. In einem der Fälle wurde Wechselgeld in Münzen gestohlen. Die Tageseinnahmen waren jeweils nicht mehr in den Kassen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

