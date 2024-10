Stand: 17.10.2024 15:12 Uhr Schwerin: YPSOMED weiht 20 Millionen Euro teuren Neubau ein

Mit dem Ausbau will das Schweizer Unternehmen der weltweit wachsenden Nachfrage nachkommen. Auch nach der Produktionserweiterung will sich Ypsomed langfristig in Schwerin vergrößern. Dafür hat das Unternehmen weitere zehn Hektar Fläche gekauft. Seit fünf Jahren ist das Medizintechnikunternehmen in Schwerin ansässig. In der neuen Halle werden Infusionssets und Insulin-Pens für Diabetiker produziert, verkauft werden sie weltweit. Mit den 85 neuen Jobs arbeiten jetzt 225 Menschen bei Ypsomed in Schwerin.Bis 2028 soll weiter angebaut werden und weitere 650 neue Jobs entstehen, so Geschäftsführer Michel am Donnerstag in Schwerin. Der Aktuelle Neubau hat 20 Millionen Euro gekostet.

