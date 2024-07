Stand: 11.07.2024 12:42 Uhr Schwerin-Wickendorf: 65-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

In Schwerin-Wickendorf ist gestern ein 65-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und wurde dabei schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Schwerin. Die Polizei vermutet, dass der Mann vor der Fahrt Alkohol getrunken hat. Deshalb wurde eine Blutprobe genommen, der Führerschein des Mannes wurde erstmal eingezogen. Der Schaden an dem Auto liegt bei 10.000 Euro. Die Kreisstraße 42 war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.07.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin