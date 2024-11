Stand: 12.11.2024 06:50 Uhr Schwerin: Werderstraße gesperrt

Ab Dienstag wird die Werderstraße an der Amtsstraße teilweise gesperrt. Grund sind noch ausstehende Bauarbeiten, die voraussichtlich bis zum 19. November dauern. Der Verkehr in der Werderstraße wird mit einer mobilen Ampel geregelt. In die Amtsstraße kann man nur über die Schliemannstraße und Münzstraße einfahren. Die Werderstraße bleibt jedoch weiterhin über die Jahnstraße erreichbar. Wer in diesem Bereich unterwegs ist, sollte sich auf die Änderungen einstellen und gegebenenfalls eine andere Route wählen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin