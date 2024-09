Stand: 19.09.2024 11:51 Uhr Schwerin: Videokameras weiter nur am Marienplatz

Aktuell sieht die Polizei in Schwerin - außer dem Marienplatz - keine weiteren Kriminalitätsschwerpunkte, für die eine Videoüberwachung nötig wäre. Am Montag hatte die CDU-Fraktion in der Stadtvertretung einen Antrag zur Ausweitung der Videoüberwachung eingebracht. Die Verwaltung erklärte, die Maßnahme liege im Zuständigkeitsbereich der Polizei. Die Beamten legen Standorte zur Videoüberwachung anhand der Sicherheitslage fest und tauschen sich dazu mit der Stadt aus. Der Antrag zur Ausweitung der Videoüberwachung wird dennoch in verschiedenen Ausschüssen diskutiert.

