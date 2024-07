Stand: 22.07.2024 12:58 Uhr Schwerin: Stein von Fassade stürzt in Fußgängerzone

In der Schweriner Mecklenburgstraße ist am Montag ein Stein aus einer Figur am Dach eines Geschäftsgebäudes herausgebrochen. Laut Polizei löste sich der Stein auf Höhe der Fleischerei Lange und stürzte in die Fußgängerzone. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Bereich ist inzwischen abgesichert. Warum sich der Stein löste, ist bislang unklar.

