Schwerin: Radfahrer attackiert Mercedes nach Unfall

Nach einem Unfall am Dienstag gegen 15 Uhr in Schwerin zwischen einem Radfahrer und einem Auto hat der Fahrradfahrer den Unfallgegner angegriffen. Der 59-Jährige war auf der Lübecker Straße gegen ein Auto gefahren, das dort zum Abbiegen hielt. Dabei habe er sich Schmerzen an Hand und Arm zugezogen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat er daraufhin gegen das Auto, den Mercedes einer 34-jährigen Fahrerin, getreten und es dabei beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt nicht nur wegen des Unfalls sondern auch wegen Sachbeschädigung.

