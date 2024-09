Stand: 13.09.2024 07:38 Uhr Schwerin: Neubau der Albert-Schweitzer-Schule fertiggestellt

Der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist fertig. Am Freitag wird die Förderschule eröffnet. Seit Sommer des vergangenen Jahres wurde die Schule in Modulbauweise gegenüber des alten Schulbaus errichtet. Der alte Bau - früher eine Kita - ist zu klein und zu unmodern geworden. Die Kosten für den Neubau liegen bei gut 18 Millionen Euro. Davon kamen fünf Millionen aus dem Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds. In der Förderschule werden 138 Schülerinnen und Schüler von 63 Lehrkräften unterrichtet. Die neue Schule ist barrierefrei und gliedert sich in drei Schulbereiche und einen Verwaltungsbereich. Hinzu kommen Räume für Ergo- und Physiotherapie und Logopädie. Im Essenssaal gibt es eine eigene Küche.

