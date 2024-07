Stand: 19.07.2024 18:24 Uhr Schwerin: Nächster verkaufsoffener Sonntag bekannt gegeben

In diesem Jahr gibt es in Schwerin drei verkaufsoffene Sonntage. Am Freitag hat die Stadt das dritte Datum bekannt gegeben. Es wird der 20. Oktober sein, passend zum Lichterbummel. Danach wird auch am 1. Dezember pünktlich zum Weihnachtsmarkt das Einkaufen am Sonntag in der Landeshauptstadt möglich sein. Den ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres, gab es zum Frühjahrserwachen Ende März. Laut Stadt ziehen diese Tage immer besonders viele Menschen nach Schwerin.

