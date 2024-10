Stand: 05.10.2024 07:20 Uhr Schwerin: Millionenförderung für Kunstrasenplatz

Die Stadt Schwerin bekommt eine Million Euro vom Land, um ein neues Kunstrasenspielfeld auf dem Sportplatz Neumühle zu bauen. Den Förderbescheid übergibt Innenminister Christian Pegel am Samstag an Oberbürgermeister Rico Badenschier (beide SPD). Das Geld kommt aus einem Förderprogramm des Landes für Kommunen, die besonders viele Geflüchtete aufgenommen haben. Über die Verwendung des Geldes gab es einen Streit zwischen der Stadtvertretung und der Verwaltung. Die Verwaltung hätte das Geld gerne in einem Stadtteil eingesetzt, in dem viele Ausländer wohnen. In einigen Teilen der Stadt, zum Beispiel im Mueßer Holz, wohnen bis zu 30 Prozent Ausländer. Die Stadtvertretung entschied aber, dass das Geld nach Neumühle fließen soll - einem Stadtteil mit einer sehr geringen Ausländerquote. In Neumühle lebt nur eine einstellige Prozent-Zahl an Ausländern. Durch den neuen Kunstrasenplatz sollen sich die Trainingsbedingungen für den SV Neumühle verbessern.

