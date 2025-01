Stand: 14.01.2025 07:14 Uhr Schwerin: Mecklenburg Bulls weichen für Heimspiele nach Lankow aus

Das Schweriner American Football-Team Mecklenburg Bulls wird seine Heimspiele in der kommenden Saison im Sportpark Lankow austragen. Dafür haben die Bulls eine Kooperation mit dem Fußballverein FC Mecklenburg Schwerin geschlossen. Eigentlich tragen die Footballer ihre Landesliga-Heimspiele im Stadion am Lambrechtsgrund aus. Der Sportplatz wird aber derzeit als Parkplatz für Großveranstaltungen genutzt. Das erste Heimspiel der Mecklenburg Bulls ist wahrscheinlich im April. Dann startet die neue Saison, in der die Schweriner gegen Teams aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg antreten. Auch die Football-Nachwuchsteams profitieren von der neuen Vereinbarung. Die Jugendmannschaften sollen künftig auch die Sportstätten des FCM-Nachwuchszentrums nutzen können.

