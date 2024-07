Stand: 26.07.2024 06:40 Uhr Schwerin: Lübecker Straße wegen Schienenarbeiten gesperrt

Von Freitagmorgen an ist die Lübecker Straße in Schwerin zwischen dem Obotritenring und dem Platz der Freiheit gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an den Gleisen der Straßenbahn. Am kommenden Montag soll die Strecke wieder freigeben werden. Bis dahin fahren die Straßenbahnen der Linie 2 nur zwischen dem Platz der Freiheit und der Hegelstraße. Nach Lankow wird laut Nahverkehr Schwerin in dieser Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

