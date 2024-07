Stand: 17.07.2024 07:46 Uhr Schwerin: Krankentransport wird neu ausgeschrieben

In Schwerin wird der Auftrag für die Krankentransporte neu ausgeschrieben. Das hat der Hauptausschuss der Stadtvertretung beschlossen. Seit knapp zehn Jahren ist das Deutsche Rote Kreuz Schwerin dafür verantwortlich. Die Neuausschreibung ist per Gesetz vorgeschrieben. Der neue Auftrag soll bis zu zehn Jahre laufen und könnte in dieser Zeit fast 13 Millionen Euro kosten. Darauf bewerben können sich Dienstleister aus der gesamten Europäischen Union. Den Zuschlag soll das wirtschaftlichste Angebot bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin