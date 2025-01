Stand: 15.01.2025 09:51 Uhr Schwerin: Kleingärtner protestieren gegen Pachterhöhung

Nach Protesten der Schweriner Kleingärtner will die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt noch einmal prüfen, um wie viel die Kleingartenpacht erhöht werden muss. Die Erhöhung war am Dienstag Thema im Hauptausschuss. Etwa 30 Besucher drängten sich im Sitzungsraum, die Vorsitzende des Schweriner Kreisverbands der Gartenfreunde trug die Kritik vor. Die Kleingärtner zweifeln an dem Gutachten, welches die Grundlage für die Erhöhung des Pachtzins ist. Dieses kommt zum Ergebnis, dass die Pacht auf rund 19 Cent pro Quadratmeter angehoben werden soll - das entspricht einer Erhöhung um etwa die Hälfte. Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) wies darauf hin, dass die Verwaltung bei der Erhöhung keinen Spielraum hat. Sie folge gesetzlichen Vorgaben. Das Gutachten und dessen Datengrundlage sollen aber noch einmal geprüft werden. Erst wenn das geschehen ist, wird die Erhöhung noch einmal Thema, so Oberbürgermeister Badenschier.

