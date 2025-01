Stand: 06.01.2025 15:08 Uhr "Schwerin Industriepark": Neue Bahn-Haltestelle im Süden der Stadt

Am Industriepark in Schwerin gibt es jetzt offiziell eine neue Bahn-Haltestelle. Sie kann bereits seit Mitte Dezember im Stundentakt von Pendlern genutzt werden. Der 100 Meter lange Bahnsteig wurde am Montag im Beisein von Vertretern der Landesregierung, der Stadtverwaltung und Bahn-Verantwortlichen feierlich eröffnet. Zwölf Unternehmen sind im Industriepark angesiedelt, beispielsweise Nestlé und Ypsomed. Für die rund 1.200 Mitarbeiter gibt es mit der neuen Bahn-Haltestelle nun eine neue Möglichkeit, um zur Arbeit zu kommen. Bisher waren sie auf ihre Autos angewiesen. Der neue Haltepunkt war bereits seit neun Jahren in der Planung. Es gab allerdings Verzögerungen, unter anderem weil dort eine Stromleitung verläuft und Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden mussten. Auch jetzt laufen noch einige letzte Bauarbeiten. Die Kosten für die neue Haltestelle liegen bei rund zwei Millionen Euro, die vom Land und der Deutschen Bahn bezahlt wurden.

