Schwerin: Gebühren für Sporthallen sollen steigen

Die Gebühren für die Nutzung von Sporthallen und Sportanlagen in Schwerin sollen um mindestens 25 Prozent steigen. Der Hauptausschuss gab dazu in seiner letzten Sitzung grünes Licht. Laut Verwaltung sind die Kosten für die Hallen um mehr als 350.000 Euro jährlich gestiegen. Die neue Entgeltordnung soll laut Stadt für mehr Gerechtigkeit unter den Vereinen sorgen. Maßgeblich ist der Mitgliederanteil an Kindern und Jugendlichen. Deshalb können die Gebühren auch für die Vereine variieren. Die entgültige Entscheidung über die Erhöhung trifft die Stadtvertretung in der nächsten Sitzung Anfang Dezember.

