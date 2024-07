Stand: 06.07.2024 15:01 Uhr Schwerin: Fünf-Seen-Lauf sorgte für Verkehrs-Einschränkungen

Autofahrer in Schwerin mussten rund um den Schlossgarten am Sonnabend mit zeitweisen Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür war der traditionelle Fünf-Seen-Lauf in der Landeshauptstadt. Von 9 bis 14 Uhr wurde für die Läufer ein Teil des Schleifmühlenwegs gesperrt. Außerdem ist auch die Stellingstraße Teil der Laufstrecke. Die Polizei war vor Ort und regelte den Verkehr. Auf fünf Strecken von bis zu 21 Kilometern gingen die Freizeitsportler an den Start.

