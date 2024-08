Stand: 23.08.2024 16:13 Uhr Schwerin: Festnahme nach Raub in der Mecklenburgstraße

In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Schwerin nach einem Raub drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Kurz nach Mitternacht wurde ein 57-jähriger Deutscher in der Mecklenburgstraße angegriffen und beraubt. Passanten griffen ein. Daraufhin flüchteten die drei Tatverdächtigen. Kurz danach konnten Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren in der Nähe durch die Polizei festgenommen werden. Die Tatverdächtigen sind marokkanische, algerische und tunesische Staatsangehörige. Der 57-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

