Stand: 13.12.2024 16:31 Uhr Schwerin: Feierstunde und Auszeichnung für Ehrenamtliche

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hat gemeinsam mit Stadtpräsident Ehlers (CDU) 25 Ehrenamtliche für ihr Engagement in der Landeshauptstadt geehrt. Die 14 Frauen und 11 Männer betreuen unter anderem Menschen mit Demenz, engagieren sich in Sport- oder Kleingartenvereinen, in Kultur oder in sozialen Bereichen. "Freiwilliges Engagement ist ein Kapital, das sich nicht verbraucht, sondern wächst, wenn wir es pflegen und wertschätzen. Mit unserem jährlichen Festakt geben wir dem Ehrenamt die Aufmerksamkeit, die es verdient. Wir ehren Menschen, deren Engagement oft im Verborgenen stattfindet. Menschen, die ihre Zeit, ihre Energie und ihre Leidenschaft in den Dienst der Gemeinschaft stellen - ohne dabei eine Gegenleistung zu erwarten. Gerade dieses stille Engagement verdient nicht nur unseren Respekt, sondern auch unsere uneingeschränkte Anerkennung“, betonte Oberbürgermeister Rico Badenschier in seiner Festrede. Die Geehrten erhielten bei einer Feierstunde im Rathaus neben einer Ehrenurkunde auch die Ehrenamtskarte. Mit ihr sind viele Vergünstigungen zum Beispiel bei Veranstaltungen verbunden.

