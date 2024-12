Stand: 20.12.2024 18:21 Uhr Schwerin: Erste Fahrradstraße eingeweiht

In Schwerin hat Bürgermeister Badenschier (SPD) heute die erste Fahrradstraße eingeweiht. Auf rund 1300 Metern der Gadebuscher Straße haben nun Radfahrer Vorrang. Die Fahrradstraße ist vier Meter breit und asphaltiert, während die gepflasterten Gehwege jeweils 1,5 Meter breit sind. In einigen Bereichen wird das Parken von Autos erlaubt, was zu 32 neuen Parkplätzen geführt hat. Die Bauarbeiten dauerten acht Monate und kosteten insgesamt knapp 2,2 Millionen Euro, wovon 90 Prozent vom Bund gefördert wurden. Im Rahmen der Arbeiten haben die Stadtwerke zudem Entwässerungskanäle erneuert und Glasfaserkabel verlegt.

