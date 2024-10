Stand: 15.10.2024 06:23 Uhr Schwerin: Erneut Sperrungen auf der Ludwigsluster Chaussee

Von Dienstag an wird die Ludwigsluster Chaussee in Schwerin wieder teilweise gesperrt. Seit Juni wurde bereits der Straßenbelag auf einer Hälfte der Strecke erneuert, nun ist die andere dran. Der Verkehr wird dazu auf die erneuerten Abschnitte umgeleitet, pro Richtung gibt es dann nur eine Fahrbahn. Auch die Geschwindigkeit wird auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Das gilt aber nur für Autofahrer, für Lastwagen wird eine Umleitung über die Straße "Grünes Tal" eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Dezember dauern. Der öffentliche Nahverkehr soll durch die Sperrung nicht beeinträchtigt werden. Für wegfallende Haltestellen wurde Ersatz in unmittelbarer Nähe eingerichtet.

