Stand: 01.01.2025 12:22 Uhr Schwerin: Einige Gebühren steigen deutlich

Das neue Jahr bringt Änderungen für die Schweriner. Die Straßenreinigung und der Winterdienst werden teurer, die Gebühren steigen durchschnittlich um fast ein Drittel. Auch Bewohnerparkausweise kosten jetzt mehr - 120 Euro im Jahr. Immerhin dürfen die Anwohner weiterhin parkzonenübergreifend parken. Wegen der vielen Baustellen will die Verwaltung diese Regelung bis Ende 2025 beibehalten. Für Menschen im Asylverfahren gibt es bald eine Bezahlkarte statt Bargeld. Das betrifft in Schwerin etwa 250 Personen, wie eine Stadtsprecherin sagte. Wer digitale Dienstleistungen der Stadt in Anspruch nehmen möchte, muss bis Ende Januar vom "MV Nutzerkonto" auf die sogenannte Bund ID umsteigen. Danach werden die alten Konten deaktiviert. Jagdscheine können ab sofort online beantragt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.01.2025 | 12:30 Uhr