Stand: 12.07.2024 06:36 Uhr Schwerin: Ehemaliges Kurhotel in Zippendorf brennt

Derzeit brennt in Schwerin das ehemalige "Kurhotel Zippendorf". Wegen der Löscharbeiten ist ein Teil der B321 stadteinwärts gesperrt. Das betrifft die Straße "An der Crivitzer Chaussee", zwischen "Alte Dorfstraße" und "Am Grünen Tal". Autofahrer kommen einspurig am Einsatzort vorbei, stadtauswärts gibt es keine Behinderungen. Laut Polizei gibt es keine Verletzen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Das Kurhotel Zippendorf steht seit etwa 20 Jahren leer. Mehrere Weiternutzungspläne verschiedener Investoren scheiterten. Zuletzt hieß es von der Stadt, dass aus dem ehemaligen Hotel ein Strandresort mit 330 Ferienwohnungen und Gastronomie entstehen soll. Zusätzlich waren 90 Wohnungen im Übergangsbereich zum Wohngebiet Hufenweg geplant.

