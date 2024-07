Stand: 12.07.2024 08:11 Uhr Schwerin: Brand im ehemaligen Kurhotel in Zippendorf

In Schwerin hat an Freitagmorgen das ehemalige "Kurhotel Zippendorf" gebrannt. Wegen der Löscharbeiten musste zeitweise ein Teil der B321 voll gesperrt werden. Betroffen war die Straße "An der Crivitzer Chaussee", zwischen "Alte Dorfstraße" und "Am Grünen Tal". Laut Polizei wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Das Kurhotel Zippendorf steht seit etwa 20 Jahren leer. Mehrere Weiternutzungspläne verschiedener Investoren scheiterten.

