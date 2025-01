Stand: 01.01.2025 07:43 Uhr Schwerin: Diese Straßenbaustellen sind 2025 geplant

Mit der Wallstraßenbrücke wurde 2024 ein großes Straßenbauprojekt in Schwerin abgeschlossen. Aktuell gibt es noch Wartezeiten für die Autofahrer durch die Baustelle in der Ludwigsluster Chaussee - die wird bis ins Frühjahr dauern. Aufwendiger wird die neue Baustelle in der Franz Mehring Straße zwischen Stadtzentrum und Platz der Freiheit - hier müssen Straßenbahngleise und Fernwärmeleitungen verlegt werden, so Baudezernent Bernd Nottebaum (CDU). Das alte Kopfsteinpflaster werde erneuert - das sei insbesondere für Radfahrer gut. Im April soll es losgehen. Eine Baustelle bei der noch nicht fest steht wann es losgeht ist die Werderstraße direkt vor dem Schloss, die soll eigentlich im zweiten Halbjahr erneuert werden. Hier gebe es aber Absprachebedarf mit dem Staatlichen Museum. Die Sanierung des Museums wird nämlich im gleichen Zeitraum fertig. Sobald die aktuell noch laufende Baustelle Ludwigsluster Chaussee fertig ist soll auch die Crivitzer Chaussee erneuert werden, auch das soll 2025 geschehen.

