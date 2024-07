Stand: 29.07.2024 16:25 Uhr Schwerin: Diebe stehlen 71 Kabeltrommeln

Zu einem Diebstahl im großen Maßstab kam es laut Polizei am Wochenende im Gewerbegebiet Sacktannen in Schwerin. Unbekannte haben 71 Kabeltrommeln vom Gelände einer Kabelfirma gestohlen, insgesamt 35 Kilometer Kupferkabel. Jede der Trommeln wiegt 100 Kilogramm. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl am Morgen. Anstelle der gestohlenen Trommeln standen ein Geschirrspüler, ein Toaster und eine Mikrowelle - unklar ist ob die mutmaßlichen Täter ihren Sperrmüll dagelassen haben. Der Schaden wird mit 40.000 Euro beziffert.

