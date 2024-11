Stand: 19.11.2024 15:46 Uhr Schwerin: Diebe haben Zigaretten und Nahrungsmittel aus Supermarkt gestohlen

In Schwerin-Görries kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt, bei dem Diebe Zigaretten und Nahrungsmittel gestohlen haben. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagabend, 20 Uhr, als der Supermarkt schloss, und Montagmorgen, kurz nach 5 Uhr, als die ersten Angestellten zur Arbeit kamen. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist noch unklar. Die Polizei hat bereits Spuren am Tatort sichergestellt und ermittelt nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

