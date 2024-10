Stand: 28.10.2024 06:52 Uhr Schwerin: Brand in Küche eines Mehrfamilienhauses

Am frühen Montagmorgen ist in der Johannes-Brahms-Straße in Schwerin ein Feuer in einer Küche eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses alarmierten selbst die Einsatzkräfte und retteten sich aus dem Haus. Laut Leitstelle ist der Brand bereits gelöscht, wegen der Nachlöscharbeiten ist die Johannes-Brahms-Straße zwischen der Lessingstraße und der Werner-Seelenbinder-Straße derzeit aber noch voll gesperrt.

