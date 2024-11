Stand: 18.11.2024 15:15 Uhr Schwerin: Bereitschaftspolizei auf dem Marienplatz

Die Bereitschaftspolizei zeigt nun regelmäßig auf dem Schweriner Marienplatz Präsenz. Der Platz ist der Polizei schon länger als Kriminalitätsschwerpunkt bekannt. Zu sogenannten Schwerpunktzeiten, also Abends und am Wochenende, sollen die Beamten dort eingesetzt werden, so eine Polizei-Sprecherin. Die Polizei-Präsenz soll für ein besseres Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung sorgen. Der Marienplatz wird bereits seit 2019 mit Videokameras überwacht. Er ist einer der zentralen Verkehrsknotenpunkte in Schwerin, außerdem sind dort auch große Shopping-Center. Laut dem Innenministerium ist die Zahl der Straftaten am Marienplatz in den vergangen Jahren gestiegen. In diesem Jahr waren es im Schnitt zwei Straftaten täglich. Die Landesbereitschaftspolizei, die auch bei Demonstrationen oder Fußballspielen im Einsatz ist, wird nun verstärkt in diesem Bereich präsent sein, um der Entwicklung entgegenzuwirken.

