Schwerin: Baubeginn für neues Einkaufszentrum unklar

In diesem Jahr ist wohl kein Baubeginn für das neue Einkaufszentrum an der Ludwigsluster Chaussee in Schwerin mehr zu erwarten. Obwohl die Kampfmittelsondierung seit mehreren Monaten beendet ist, wurde kein Baubeginn angezeigt. Auch der Umbau der Zufahrtskreuzung wurde noch nicht beantragt. Das teilte die Stadt Schwerin mit. Der Bauträger äußerte sich auf eine Anfrage bislang nicht. Auf der Fläche, die ehemals für das Shoppingcenter "Schwerino" geplant war, soll ein Fachmarktzentrum entstehen. Planungen dafür gibt es schon seit mehreren Jahren. Und einen Hauptmieter auch: Kaufland.

Die Supermarktkette will damit ihren dritten Laden in Schwerin eröffnen, ein Mietvertrag wurde bereits geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Zur Zeit befinde man sich in der Planungs- und Ausschreibungsphase und könne noch nicht mehr sagen, so Kaufland.

