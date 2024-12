Stand: 19.12.2024 11:34 Uhr Schwerin: Autofahrer fährt Kind auf Schulweg an und flüchtet

In Schwerin hat ein Autofahrer einen zehnjährigen Jungen auf dem Schulweg angefahren und ist dann einfach weitergefahren. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr im Stadtteil Lankow. Den Angaben zufolge war das Kind beim Vorbeifahren von einem Auto gestreift worden. Es klagte danach über Schmerzen, so die Polizei weiter. Erste Hinweise hätten es den Beamten ermöglicht, den mutmaßlichen Fluchtfahrer zu finden - einen 66-Jährigen. Schäden an seinem Fahrzeug wurden nicht festgestellt. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

