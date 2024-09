Stand: 04.09.2024 18:05 Uhr Schwerer Unfall auf der A20 bei Wismar: Fahrer eingeklemmt

Ein Mann ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der A20 am Autobahnkreuz Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-jährige Syrer mit seinem Transporter auf eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine aufgefahren. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der Transporterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Fahrer der Zugmaschine blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lübeck zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über das Autobahnkreuz Wismar an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie.

