Stand: 29.10.2024 07:47 Uhr Schönberg: Volkskundemuseum bleibt erhalten

Die Stadtvertretung Schönberg hat einem neuen Vertrag mit dem Verein "Volkskundemuseum in Schönberg" zugestimmt. Zusätzlich zu einem Zuschuss von 45.000 Euro zahlt die Stadt auch andere Kosten wie zum Beispiel die Versicherung der Sammlungsgegenstände. Der Vertrag ist vorerst befristet bis Ende des nächsten Jahres. Der Museumsverein betreibt in Schönberg zwei Standorte - den Bechelsdorfer Schulzenhof, der schon wieder geöffnet ist und das Volkskundemuseum in der Innenstadt. Wann dieses wieder geöffnet werden kann, hängt unter anderem von personellen Fragen ab. Bürgermeister Götze sagte gegenüber dem NDR, dass er mit einer Wiedereröffnung bis Ende des Jahres rechnet.

