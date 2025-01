Stand: 27.01.2025 15:17 Uhr Schlossgärten in Westmecklenburg: Baumpflege größtenteils abgeschlossen

Im Schweriner Schlossgarten mussten im vergangenen Jahr teilweise Bereiche gesperrt werden, weil Äste drohten herunterzufallen. Daraufhin wurden in den vergangenen zwei Jahren mehr als 600 Maßnahmen zur Baumpflege durchgeführt. Die Arbeiten an den Bäumen waren in Teilen sehr aufwendig, heißt es von der zuständigen Landesbehörde. An einigen Stellen sei auch Seilklettertechnik zum Einsatz gekommen. Im Herbst waren die letzten Sperrungen im Schlossgarten aufgehoben worden. Zwar ist der Weinberg außerhalb der Parkanlage noch gesperrt. Dort befinden sich aber keine öffentlichen Wege. Auch im Schlosspark Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) standen wichtige Baumpflegemaßnahmen an. Insgesamt 700 konnten im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Aktuell werden weitere Arbeiten durchgeführt. Aufgrund der Größe der Parkanlage wird das noch längere Zeit dauern, erklärte eine Sprecherin der Landesbehörde. Im Schlosspark Wiligrad (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist immer noch der Hangbereich wegen Baumpflegearbeiten gesperrt.

