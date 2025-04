Stand: 23.04.2025 15:28 Uhr Schloss Raben Steinfeld: Sanierung geht in die nächste Phase

Bevor es mit dem Wiederaufbau des historischen Gebäudes beginnt, steht ein Abriss auf dem Plan. Als erstes muss das dreistöckige Nebengebäude weichen. Das wurde Ende der 80er errichtet und diente als Wohnheim für die Ingenieursschule für Forstwirtschaft, die im Schloss Raben Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) untergebracht war. Das Nebengebäude ist marode und wahrscheinlich schadstoffbelastet. Ab Juni soll der Abriss starten, die Kosten belaufen sich auf knapp 900.000 Euro. Bis die Arbeiten am Schloss selbst starten, wird es noch etwas länger dauern. In diesem Jahr werden ersteinmal Gutachten unter anderem zum Zustand des Daches, zum Holzschutz und der Statik angefertigt. Erst dann können die Sanierungs- und Umbauarbeiten beginnen. Die Sanierung wird dann einige Jahre dauern, wie lange genau ist jetzt noch nicht abzuschätzen. Danach sollen Räume unter anderem an die Landesforstanstalt vermietet werden. Zudem sind auch öffentliche Bereiche geplant. Die gesamte Sanierung wird wahrscheinlich rund 30 Millionen Euro kosten. Die Sanierung und der Erhalt der Baudenkmäler im Kreis Ludwigslust Parchim wird auch eines der Themen im Talk vor Ort sein, der Gesprächsrunde mit den vier Kandidaten für die Landratswahl. Am Donnerstag um 19 Uhr im Livestream auf ndr.de/mv.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin