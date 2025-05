Stand: 18.05.2025 10:07 Uhr Fußball-Oberliga: Dynamo Schwerin mit 0 zu 10 Niederlage

In der Fußball-Oberliga musste die SG Dynamo Schwerin eine deutliche Niederlage einstecken. Mit 10:0 (4:0) fegte der BFC Preußen die Schweriner vom Platz. Der Tabellenzweite führte schon zur Halbzeit mit vier Toren, die Schweriner waren deutlich unterlegen. Auch der FC Anker Wismar musste eine Niederlage hinnehmen. Anker Wismar verlor mit 3:4 (0:2) gegen den Tabellenführer Eintracht Mahlsdorf. Die Wismarer gingen zunächst durch Breier und Meyer in Führung, doch Mahlsdorf konnte das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Auch die erneute zwischenzeitliche Anker-Führung durch Bode hat nicht mehr geholfen.

