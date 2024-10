Stand: 24.10.2024 18:01 Uhr Schlägerei unter Jugendlichen in Hagenow: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hagenow sucht Zeugen nach einer Schlägerei auf einem Parkplatz an der Teichstraße. Ersten Erkenntnissen nach sind dort am Mittwochabend zwei größere Gruppen von Jugendlichen aneinandergeraten. Dabei seien vier deutsche Jungen im Alter von 14, 15, 17 und 18 Jahren leicht verletzt worden. Mehrere Tatverdächtige seien flüchtig. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung sei noch unklar. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverlettung.

