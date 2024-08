Stand: 19.08.2024 11:31 Uhr Schlägerei bei Feier in Gallin: Drei Erntehelfer verletzt

Auf einem Fest für etwa 80 Erntehelfer eines Betriebs in Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist es am späten Sonntagabend zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei waren ungefähr 40 Personen aus Rumänien und Georgien involviert. Drei Menschen wurden verletzt, ein Mann schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Als die Polizei eintraf, konnten die Gruppen ohne weitere Vorkommnisse getrennt werden. Die Feier wurde für beendet erklärt und die beiden Konfliktparteien in verschiedenen Unterkünften untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

