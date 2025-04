Stand: 30.04.2025 17:32 Uhr Schwerin: Drogendealer durch Zeugenhinweis gefasst

In Schwerin ist der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen am Dienstag ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Die Polizisten konnten den 19-jährigen Schweriner am Dreescher Markt stellen. Nach seiner Festnahme durchsuchte die Polizei ein Auto sowie die Wohnung und den Keller des jungen Mannes. Dabei konnten mehrere hundert Gramm Marihuana, weitere Betäubungsmittel, eine Schreckschusspistole und auch Bargeld in Höhe von etwa 4.000 Euro sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt.

