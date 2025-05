Stand: 01.05.2025 08:09 Uhr Auftakt zur neuen Badesaison in Pasewalk und Stavenhagen

Am 1. Mai hat die Badesaison in der Haff-Müritz-Region begonnen. Als erstes öffnete das Lindenbad in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) seine Türen. Am Sonnabend folgt das Waldbad in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Der Saisonstart im Peenebad in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) verschiebt sich hingegen. Die Bauarbeiten zur Erwärmung des Wassers haben sich verzögert. Deshalb soll es die Premiere mit beheiztem Badewasser im Malchiner Peenebad erst am 16. Mai geben. Auch die Freibäder in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) öffnen im Mai. Wann die Biberburg in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) öffnet, steht noch nicht fest.

