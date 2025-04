Stand: 30.04.2025 16:57 Uhr Boizenburg: Unbekannte legen offenbar mehrere Feuer

In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben nach Angaben der Polizei Unbekannte Dienstagnachmittag gleich an mehreren Stellen in einem Wald nahe des Ortsteils Schwartow Feuer gelegt. Ein Zeuge habe zwei Jugendliche gesehen, die nach Ausbruch des Brandes aus dem Wald in Richtung Medlitz gerannt seien, heißt es. Die Polizei konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher eindämmen. Neben drei kleineren Brandflächen stellten sie außerdem einen Behälter, mutmaßlich mit Brandbeschleuniger, sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim