Stand: 31.01.2025 14:45 Uhr Schlachtefest im Kreisagrarmuseum bei Wismar fällt aus

Das in den vergangenen Jahren beliebte Schlachtefest im Kreisagrarmuseum bei Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) fällt in diesem Jahr aus. Am 8. Februar sollte wieder ein Schwein von einem Schlachter ausgenommen werden. Dieser hat kurzfristig abgesagt, das teilte der Leiter des Kreisagrarmuseums Björn Berg mit. Einen Ersatztermin gäbe es nicht. Erst im nächsten Jahr soll die Veranstaltung wieder durchgeführt werden. In den vergangenen Jahren haben mehrere hundert Menschen die Veranstaltung besucht.

