Stand: 18.12.2024 07:33 Uhr Sanierung der Seebrücke in Boltenhagen startet 2026

Die Seebrücke in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) soll umfassend saniert werden. Der Gemeinderat hat grünes Licht für das Projekt gegeben. Die 290 Meter lange Brücke, deren Lauffläche und Geländer aus Holz bestehen, ist in die Jahre gekommen und benötigt dringend eine Sanierung. Bürgermeister Raphael Wardecki (Team Wardecki) kündigte an, dass bis zum Frühjahr 2025 ein Konzept für die Sanierung vorgelegt werden soll. Im darauffolgenden Jahr beginnen dann die Arbeiten. Geplant ist eine Erweiterung des Kopfes der Seebrücke, um mehr Platz für Veranstaltungen zu schaffen. Auch der Anleger für die Schiffe der Weißen Flotte wird ertüchtigt und die Barrierefreiheit wird verbessert. Für das Vorhaben kann die Gemeinde eine Millionenförderung vom Land erhalten, muss jedoch knapp ein Drittel der Gesamtkosten selbst tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg