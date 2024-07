Stand: 02.07.2024 12:54 Uhr SSC trifft zum Saison-Auftakt auf Wiesbaden

Am 28. September starten die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin in die neue Bundesliga-Saison. Nun hat die Liga den Spielplan veröffentlicht. Der erste Gegner für Schwerin ist VC Wiesbaden. Das Heimspiel wird ein echter Härtetest. Die Hessinnen waren in der abgelaufenen Saison erst im Halbfinale ausgeschieden. Das erste Auswärtsspiel bestreitet Vize-Meister Schwerin dann beim SC Potsdam. Beim Meister MTV Allianz Stuttgart spielt der SSC Palmberg Schwerin im Oktober. Dann folgen noch zwei Heimspiele gegen Stuttgart - kurz vor Weihnachten und Mitte Januar. Da in der Volleyball-Bundesliga der Frauen in diesem Jahr nur neun Mannschaften antreten, spielen in der Hauptrunde alle Mannschaften dreimal gegeneinander. Ab Ende März spielen dann die acht besten Mannschaften in den Playoffs um den Meistertitel. Im Pokalwettbewerb spielt Schwerin Anfang November beim VfB Suhl um den Einzug ins Viertelfinale.

