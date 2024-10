Stand: 20.10.2024 07:36 Uhr SSC Volleyballerinnen: Niederlage gegen Stuttgart

Die Schweriner Volleyballerinnen mussten in der Bundesliga eine Niederlage einstecken - gegen den amtierenden Meister MTV Stuttgart unterlag der SSC nach Sätzen mit 2 zu 3 (20:25, 17:25, 25:23, 25:15, 8:15). Damit gewinnen die Stuttgarterinnen auch das zweite Duell der noch jungen Saison gegen Schwerin. Die Meisterinnen aus Schwaben gingen nach Sätzen mit 2 zu 0 in Führung, der SSC kämpfte sich zwar zurück ins Spiel - musste sich im Tie Break dann aber geschlagen geben. Für den SSC gehts am Mittwoch weiter mit dem Spiel in Potsdam.

