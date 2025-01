Stand: 19.01.2025 11:47 Uhr SSC: Schweriner Volleyballerinnen siegen souverän in Münster

Die Schweriner Volleyballerinnen haben sich am Sonnabend gut erholt gezeigt von der Niederlage in der Bundesliga gegen den MTV Stuttgart. Nach dem knappen 2:3 gegen den Meister am vergangenen Mittwoch feierte die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim Pokalfinalisten USC Münster einen 3:0-Erfolg (25:19, 25:19, 25:17) und verbuchte damit weitere drei Punkte im Kampf um die Spitzenplätze in der Tabelle. Nach einem guten Start und einer Führung des USC konnten die Schwerinerinnen den ersten Satz zu ihren Gunsten drehen, im zweiten Satz ließen sie dem Heimteam aus Münster keine Chance. Mit zwei gewonnenen Sätzen im Rücken zeigten die SSC-Profis sich im dritten Satz zunächst unkonzentriert und gerieten mit 3:8 in Rückstand, konnten dann aber erneut das Ruder herumreißen und entschieden auch den dritten Durchgang für sich. Mit diesem ersten von sieben Matchbällen machten die Mecklenburgerinnen den 13. Erfolg im 17. Spiel klar.

