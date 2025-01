Stand: 26.01.2025 08:14 Uhr SSC: Heimsieg gegen VC Wiesbaden

In der Volleyball-Bundesliga haben die Frauen des SSC Palmberg Schwerin einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Gegen den VC Wiesbaden setzte sich der Rekordmeister mit 3:0 durch. Schon zum dritten Mal trafen beide Teams in dieser Saison aufeinander und erneut konnten sich die Schwerinerinnen ohne Satzverlust durchsetzen. In der Begegnung vor 2000 Fans gab SSC-Trainer Felix Koslowski einigen Stammkräften eine Pause nach den vielen Begegnungen in den vergangenen Wochen. Doch auch die neu aufgestellten Spielerinnen wie Marie Hähnle zeigten ihre Qualität und ließen den Gästen keine Chance. Insbesondere mit den starken Aufschlägen des SSC kamen die Wiesbadenerinnen nicht klar. Nach 70 Spielminuten setzte sich der SSC mit 25:13, 25:15 und 25:18 durch. Am Mittwoch müssen die Schwerinerinnen dann beim Verfolger in Potsdam antreten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Volleyball Schwerin