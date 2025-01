Stand: 31.01.2025 15:53 Uhr Richtigstellung zur Berichterstattung nach Brand in Stellshagen

Nach einem Kellerbrand im Gutshaus Stellshagen in Nordwestmecklenburg am Montag haben wir versehentlich gemeldet, der Hotelbetrieb im Gutshaus hätte Insolvenz beantragt. Das ist falsch. Wir bedauern diesen Fehler, der zwischenzeitlich korrigiert wurde und entschuldigen uns dafür. Nach Angaben der Hotelleitung dauern die Aufräum- und Reparaturarbeiten nach dem Brand noch an. Zu dem Hotelbetrieb gehört auch das fünf Kilometer entfernte Gutshaus Parin. Es wird nun zur Unterbringung der Gäste genutzt.

In einer vorherigen Version dieser Meldung hieß es, das Hotel Stellshagen im Gutshaus hätte Insolvenz angemeldet. Das ist nicht korrekt. Für den Fehler bitten wir um Entschuldigung.

