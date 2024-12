Stand: 10.12.2024 18:09 Uhr Raub in Schwerin: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Am Montagvormittag wurde ein 12-jähriger Junge an einer Haltestelle von drei Unbekannten angesprochen. Sie forderten Geld von ihm. Als er sich weigerte, nahmen sich die Jugendlichen das Geld aus seiner Tasche und stießen ihn zu Boden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Verwandter des Opfers hat später die Tatverdächtigen an einem Imbiss gesehen, sie angesprochen und wurde ebenfalls angegriffen. Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen eines Supermarkts konnten Polizisten zwei der drei Tatverdächtigen identifizieren und fanden sie am Platz der Jugend wieder. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin