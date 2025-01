Stand: 13.01.2025 14:56 Uhr Rastow: Verletzte nach Böllerexplosion bei Darts-Turnier

Mehrere Besucher eines privat organisierten Darts-Turniers in Rastow bei Mustin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind in der Nacht zum Sonntag durch eine Böllerexplosion verletzt worden. Zwei von ihnen schwer. Der 37-jährige Veranstalter des Turniers hatte nach Polizeiangaben einen Böller angezündet und in der Hand behalten. Der Böller explodierte und verletzte den Mann an den Fingerkuppen. Er musste im Krankenhaus operiert werden. Bei einem Mitspieler wurde das Gehör schwer verletzt. Er musste noch in der Nacht notoperiert werden. Außerdem haben sieben weitere Teilnehmer leichte Verletzungen am Gehör erlitten. Die Polizei ermittelt nun gegen den 37-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie wegen gefährlicher Körperverletzung.

